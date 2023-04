un episodio apparentemente strano si è verificato ieri sera, lunedì 17 aprile, poco dopo le 19 sul piazzale della stazione di Tortona quando i Vigili del Fuoco del locale distaccamento sono intervenuti in seguito ad una segnalazione di un cittadino che ha notato la porta d’ingresso della stazione ferroviaria staccata dalle cerniere che la tenevano e rovesciata a terra con i vetri che ovviamente sono andati in frantumi.

I Pompieri di Tortona hanno messo in sicurezza la zona avvisando l’ente ferrovie dello stato per provvedere al ripristino dell’ingresso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Tortona per i rilievi del caso.