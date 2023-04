Un grave incidente stradale si è verificato ieri, mercoledì 12 aprile, alla periferia di Tortona nei pressi del casello sull’Autostrada Milano – Genova. Un camion che trasportava grosse balle di materiale plastico proveniente da Genova è uscito a Tortona e nell’affrontare la salita che portava a casello forse a causa dell’elevata velocità o di una distrazione il pesante mezzo si è piegato su un fianco andando a sbattere contro il guard rail. Il carico si è staccato ed è caduto sul terreno in basso mentre il mezzo ha invaso la corsia di marcia.

Il casello è stato chiuso in entrambe le direzioni per alcune ore e sul posto so o intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

FOTO DI REPERTORIO