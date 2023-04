Il Servizio Verde Pubblico del Comune di Alessandria, verificato il possibile rischio di caduta rappresentato da alcuni cipressi presenti sul fronte del cimitero urbano, ha ritenuto opportuno procedere al loro abbattimento nel corso della prossima settimana.

Tale decisione è frutto di un’analisi approfondita effettuata da uno Studio Agrario specializzato il quale mediante un “dendrodensimetro”, strumento che permette di verificare la consistenza interna del legno mediante l’inserimento di un ago, ha rilevato la presenza di carie o cavità e soprattutto la loro estensione.

L’azione si è resa necessaria a seguito della caduta di uno dei cipressi dovuta al forte vento che si è abbattuto sull’intera città il 26 febbraio scorso.

Su 24 cipressi esaminati, la minuziosa verifica ha stabilito che 10 alberi rientrano nella classe C (rischio moderato di stabilità dell’albero), 4 alberi rientrano nella classe C-D (rischio elevato di stabilità dell’albero) ed infine 10 alberi rientrano nella classe D (rischio estremo di stabilità dell’albero).

Gli alberi in classe D devono essere abbattuti in quanto il rischio di caduta è molto elevato e interventi di messa in sicurezza sono normalmente inefficaci, costosi e non risolutivi; gli alberi in classe C-D sono anch’essi instabili, pur essendo suscettibili di eventuali interventi di messa in sicurezza, in casi di particolare rischio si ritiene necessario prevedere la loro rimozione al pari di quelli di classe D.