Forse tutto è nato da una piccola distrazione che ha scatenato un violento incendio causando ingenti danni che ha costretto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona a dichiarane l’inagibilità, ma la situazione avrebbe potuto sicuramente degenerare ed essere molto più grave se non si fosse verificata una serie di circostanze fortuite e i pompieri tortonesi non fossero stati così bravi da circoscrivere subito le fiamme in modo da evitare potessero raggiungere gli alloggi vicini e quelli sulla mansarda.

Ma andiamo con ordine a spiegare quello che è accaduto questa mattina, domenica 2 aprile, nella centralissima Corso Montebello e precisamente nel palazzo vicino all’ufficio centrale delle poste dove è divampato un incendio visto da diverse persone che si chiedevano cosa stesse succedendo.

Sono le 10 del mattino e una vicina di casa si accorge che ci sono delle in un terrazzo al settimo piano del palazzo in corso Montebello. La donna dà immediatamente l’allarme e sul posto arrivano i vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona. L’alloggio è vuoto perché a quanto pare è occupato dai giocatori della locale squadra di calcio che sono in viaggio per la partita in trasferta. Per fortuna, però, il portiere dello stabile possiede la chiave con la quale apre la porta d’ingresso per far intervenire i pompieri.

La scena che che si presenta davanti è quella di un incendio già in avanzata fase perché la tettoia sul terrazzo in materiale infiammabile, sta bruciando a più non posso. Il rogo ha già raggiunto anche la porta d’ingresso del soggiorno: il fumo è entrato all’interno dell’alloggio e le fiamme quasi. Il lavoro dei pompieri è tempestivo e chirurgico: riescono a impedire il propagarsi dell’incendio e lo spengono. Un intervento che si protrarrà per diverso tempo tempo e solo poco prima di mezzogiorno quando la situazione torna sotto controllo, i pompieri potranno tornare in sede, ma i danno sono ingenti: oltre alla tettoia distrutta gravi danni al terrazzo e all’impianto elettrico. Non resta che dichiarare l’inagibilità dell’alloggio.

I pompieri cercano di capire anche le cause dell’accaduto: l’incendio forse potrebbe essersi sprigionato a causa di un mozzicone di sigaretta che forse è stato gettato nei rifiuti non completamente spento.

Qualcosa di più sarà possibile comunque apprendere dal verbale che verrà steso non solo dai pompieri di Tortona ai quali va il merito di aver evitato ulteriori danni, ma anche dai carabinieri della Compagnia di Tortona giunti anche loro sul posto.