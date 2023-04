Sono stati inaugurati questa mattina, giovedì 20 aprile, i nuovi due mezzi elettrici per il trasporto pubblico locale che saranno attivi in città fin da subito, messi a disposizione da Bus Company di Alessandria, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, dell’assessore Mario Galvani e dei rappresentanti dell’azienda che gestisce le tratte sul territorio tortonese. Si tratta di due pulmini Fiat “e-Ducato” carrozzati da Olmedo che possono trasportare 9 posti seduti e 5 in piedi, per 6 metri di lunghezza, dotati di apposita pedana semiautomatica per disabili.

La ricarica avviene presso il deposito durante la notte, con delle Wallbox che sono state installate appositamente per alimentare la batteria a tre moduli da 47kWh totali, con un’autonomia reale di circa 150 km in servizio urbano.

Entrambi i veicoli dispongono di sistemi di sicurezza moderni come il radar anti-collisione, il mantenimento della corsia, retrocamera. ogni minibus è dotato di riscaldamento e climatizzazione dei passeggeri, cartelli indicatori, chiamate della fermata. Inoltre, è presente anche la videosorveglianza interna, che registra secondo la vigente normativa sulla privacy, oltre a una telecamera frontale “dashcam” per rilevare eventuali sinistri.

I mezzi sono decorati con i loghi della Regione predisposti proprio per i bus elettrici attivi

sul territorio.

“Si tratta di un passo vanti nella sostenibilità del trasporto pubblico locale anche nella nostra città – ha dichiarato l’assessore Galvani – stiamo lavorando per migliorare il servizio in città e nelle frazioni, ragionando sull’avvio di nuove tratte che consentano di collegare meglio alcune zone molto frequentate ma poco servite. Le due direttrici su cui muoverci riguardano senza dubbio quelle del turismo in forte crescita, ma anche quella di servizio pensando ai nuovi insediamenti industriali che stanno sorgendo nella periferia della città. I nuovi bus rispondono anche a una importante esigenza di sostenibilità energetica e ambientale”.

Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company, afferma: “Siamo orgogliosi di mettere in servizio, nel Comune di Tortona, due autobus elettrici. Questa iniziativa ci permette di portare avanti la nostra idea di mobilità sostenibile che è sempre più necessaria in un mondo dove la crisi idrica e l’inquinamento ambientale sono rischi reali. Con questi autobus, anche i servizi quotidiani di trasporto pubblico saranno migliori e innovativi.”