Il team di Delfini Del Ponente vola in Spagna alla 34° Conferenza annuale della European Cetacean Society.

Si sta tenendo proprio in questi giorni, a O Grove in Galizia, la 34° Conferenza annuale della European Cetacean Society e il team di ricercatori di Delfini Del Ponente, patrocinati dal Comune di Imperia, ha presentato in questa sede diversi lavori e ricerche svolte proprio nelle acque del Ponente Ligure.

“Fieri e orgogliosi dei nostri lavori e di rappresentare la città di Imperia in un contesto così prestigioso”

“Si tratta di una conferenza internazionale molto importante nell’ambito della comunità scientifica – spiegano Elena Fontanesi e Davide Ascheri di Delfini Del Ponente – Ci confronteremo con ricercatori e biologi marini provenienti da tutto il mondo e mostreremo alla comunità scientifica i risultati delle nostre attività e cosa abbiamo scoperto nella nostre specifiche aree di competenza”.

E infatti il team di Delfini Del Ponente presenta 4 lavori scientifici riguardanti i tursiopi di Imperia e del Ponente Ligure e tre ricerche insieme a colleghi italiani e stranieri con cui si è stretta una collaborazione da ormai diversi anni.

“Questo evento di portata internazionale per tutti noi è molto importante. Inoltre avendo anche il patrocinio del Comune di Imperia siamo ulteriormente fieri di poter rappresentare il nostro lavoro e la nostra città”.

Il tema centrale dell’ECS 2023

Tema centrale del convegno di portata internazionale è proprio il mare, considerato come il nostro futuro. L’ECS spiega: “ Quando si parla di sostenibilità e uso equo delle risorse marine, è inevitabile affrontare e riconoscere l’importanza di una migliore comprensione dell’ecologia e del comportamento dei mammiferi marini e del loro ambiente. Come i mammiferi marini, molte comunità umane dipendono direttamente o indirettamente dagli ecosistemi marini e dalla loro biodiversità per il loro sostentamento”.