Sono ultimati da poco i lavori per la realizzazione della nuova aula didattica della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Imperia.

Già operativa dal mese di gennaio, l’aula è finalizzata all’impiego non solo del personale della Capitaneria, ma anche dei cittadini che intendono conseguire la patente nautica, nonché per la promozione degli eventi che la Capitaneria condivide con i cittadini. La nuova aula didattica, infatti, ha sin ora ospitato 8 sessioni di esami teorici per patenti, corsi di formazione per esecutori di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) per il personale militare e attività di collaborazione con gli alunni di alcune scuole della città per la promulgazione e promozione della cultura del mare. Come avvenuto con l’Istituto Comprensivo “N. Sauro” primaria di Corso Dante Castelvecchio, di Via Gibelli e di Via Sant’Agata di Borgo San Moro e la Scuola primaria “Boine A. Magliano” di Imperia che, in vista della “Giornata del mare e della cultura marinara” ricorrente l’11 aprile, si sono recati in visita alla Capitaneria di porto di Imperia per guardare con i loro occhi e conoscere il lavoro svolto dai militari nella quotidianità e negli eventi straordinari di ricerca e soccorso della vita umana in mare, antinquinamento marino e controllo della pesca sostenibile, ricevendo al termine della giornata un gradito dono dal Capo del Compartimento Marittimo, l’ attestato di “marinaio per un giorno”.

Per ospitare queste e tante altre attività, l’aula, dotata già di 16 postazioni con tavoli didattici retroilluminati, è predisposta per l’allestimento ad aula multimediale.