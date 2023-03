Il salvataggio di una vita umana ha fatto di lui un vero e proprio eroe. L’Amministrazione Comunale di Voghera ha voluto incontrare e ringraziare Alaaeldin Soliman, cittadino italiano di origine egiziana, per avere prontamente soccorso nei giorni scorsi in via Amendola una ragazza che ha rischiato di morire carbonizzata all’interno della propria auto, dopo avere avuto un malore e perso successivamente il controllo del mezzo. In seguito al violento impatto contro un albero, l’auto della ragazza ha preso fuoco: l’intervento, tempestivo e coraggioso, di Alaaeldin Soliman è stato decisivo per evitare la tragedia.

A ringraziare Alaeeldin Soliman, a nome della Città, il Sindaco Paola Garlaschelli, il signor Valter, padre della ragazza, il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Salerno, l’Assessore al Commercio Maria Cristina Malvicini, l’Assessore all’Urbanistica William Tura, l’Assessore al Bilancio Aurelio Torriani e l’Assessore alla Cultura Carlo Fugini. L’incontro si è tenuto presso la Sala Giunta alla presenza della moglie di Alaaeldin e dei due figli. All’incontro era presente anche il rappresentante della comunità egiziana in Lombardia, il Presidente Aly Harhash.

Le parole del Sindaco Paola Garlaschelli: “Ringrazio Alaaeldin per il suo coraggio. Il gesto di Alaaeldin è motivo di grande orgoglio per la nostra città e, oltre all’incontro avuto in Municipio, merita anche il conferimento della benemerenza cittadina Summa Viqueria. Per questo, in accordo con il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Salerno, la proposta sarà presentata alla conferenza dei capigruppo consiliari che si svolgerà nei prossimi giorni. Grazie Alaaeldin!”.