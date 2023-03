In occasione della GIORNATA MONDIALE DEL RENE, fissata quest’anno per il 9 marzo, si riprendono le attività di prevenzione, dopo due anni di fermo per pandemia.

Nei reparti di Nefrologia di Novi Ligure e Casale Monferrato, diretti dalla dottoressa Natalia Rossi, sono infatti previste alcune attività finalizzate alla sensibilizzazione nei confronti delle patologie renali:

presso la sede di Novi Ligure, nell’atrio dell’ingresso dell’ospedale San Giacomo, sarà attivato un Punto informativo dove la nefrologa, dottoressa Elisabetta Roscini, sarà disponibile dalle ore 12.30 alle ore 14.00 per misurare la pressione arteriosa e distribuire materiale informativo a chi, anche in buona salute, volesse fare un controllo.

presso la sede di Casale Monferrato l’ospedale Santo Spirito sarà sede di “Porte aperte delle Nefrologia”: accesso libero e diretto all’ambulatorio di Nefrologia, dove la dottoressa Natalia Rossi eseguirà la misurazione della pressione arteriosa, l’esame urine e il controllo della glicemia, totalmente gratuiti, oltre a distribuire materiale informativo. Dalle ore 14,30 alle 16,00 presso l’ambulatorio di nefrologia (vicino al reparto Dialisi – il percorso sarà segnalato tramite il logo dell’iniziativa) i cittadini potranno accedere direttamente e gratuitamente, senza prescrizione né prenotazione.