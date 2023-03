Approvata la proposta della Regione Piemonte di un ulteriore piano di interventi connessi al superamento dell’emergenza per gli eventi meteorologici del 2019. Il Dipartimento della Protezione Civile ha così integrato le risorse necessarie per circa 15 milioni di euro.

«Gli importi degli interventi coincidono sostanzialmente con quanto preventivato dagli uffici regionali con la ricognizione dei fabbisogni nei territori colpiti dalle alluvioni – chiarisce l’assessore alla Protezione civile e tutela del suolo Marco Gabusi (nella foto) – E’ un ulteriore tassello che siamo riusciti ad ottenere per ripristinare i danni che molte zone della nostra regione hanno subito».

I fondi, suddivisi per 147 interventi in tutto il Piemonte, contribuiranno in buona parte al ripristino dell’esistente, ma anche per nuovi interventi come la realizzazione di versanti e sponde e opere di contenimento. Questo è il decimo stralcio del piano interventi previsto per le calamità di ottobre novembre 2019 per un importo totale di oltre 134 milioni di euro.

Nello specifico saranno 44 gli interventi nei comuni dell’Alessandrino per un importo di 2 milioni 344 mila euro e per le opere di competenza della Provincia di Alessandria per 2 milioni 400 mila euro. Altri 750 mila andranno per gli interventi effettuati nelle aree di competenza di AIPO, l’Agenzia interregionale per il fiume Po.

«Le risorse sono state individuate per le alluvioni avvenute a fine ottobre 2019 nella provincia di Alessandria – precisano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Gabusi– E per quelle di fine novembre dello stesso anno in altri territori della Regione Piemonte. Siamo riusciti ad ottenere risorse importanti sia da fondi nazionali che europei, e il merito va a tutti i soggetti coinvolti, in particolare ai professionisti e tecnici pubblici e privati, e agli enti che stanno assiduamente lavorando con noi per un obiettivo comune: la messa in sicurezza dei territori e lo sviluppo della nostra regione».