La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna è stata la cornice dell’ultimo degli incontri sulla violenza di genere che si sono tenuti negli istituti scolastici di Casale Monferrato.

L’iniziativa ha toccato gli Istituti Superiori della Città partendo dal C.I.O.F.S. il 25 novembre 2022 e concludendosi ieri all’Istituto Balbo. Un ciclo di incontri realizzati grazie all’apporto del Servizio Socio Assistenziale con la Dott.ssa Silvia Tarquini, della Polizia di Stato con l’Ispettore Capo Marina Vivino, dell’Avvocatura con Avv. Tiziana Rota e Avv. Sveva Ostellino, del Consultorio con Michela Angelino, dell’Asl AL di Casale Monferrato con la Dott.ssa Loredana Sferruzza, di Medea con la Dott.ssa Sarah Sclauzero e la Dott.ssa Chiara Pretato, dei Carabinieri con il Maresciallo Capo Anna Ciccotti, della Croce Rossa con Anna Chiara Bossi.

Obiettivi primari sono stati la sensibilizzazione e l’informazione sulla violenza di genere, introducendo la mappatura dei servizi presenti sul territorio casalese e informando in modo approfondito sull’esistenza di una rete tra le associazioni, le forze dell’ordine e gli enti sul tema della violenza di genere, in modo da mettere a conoscenza degli studenti dove andare e a chi rivolgersi in caso di necessità o di emergenza.

Ogni incontro si è svolto con la visualizzazione di quattro video nei quali si raccontano storie di violenza; tra un video e l’altro le realtà coinvolte hanno spiegato il loro ruolo sul territorio ed esposto gli specifici temi di sexting, violenza di genere, violenza assistita e domestica per poi lasciare ai ragazzi, al termine, un elenco che riporta i riferimenti telefonici delle varie persone che sono intervenute.

“Abbiamo avviato un’importante azione nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni” afferma l’Assessore alle Pari Opportunità Daniela Sapio che prosegue “Una sinergia ampia tra attori e istituzioni altamente qualificati che hanno condiviso finalità e azioni grazie a un continuo ed efficace confronto”.