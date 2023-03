L’appuntamento di marzo del SOLID LIVE!, il primo e unico Music Club della città di Novi Ligure, vedrà sul palco un quartetto jazz composto da Roberto Lazzarino al sax tenore, Matteo Niniano al pianoforte, Enrico Ciampini al contrabbasso e Massimo Grecchi alla batteria.

Il Natural Quartet predilige piccoli clubs o esigui spazi all’aperto, al fine di evitare l’amplificazione. Il suono del NQ, la sua voce, è quella degli strumenti, non di un altoparlante che ne riproduce una copia. Il pianoforte “è” il suono delle corde, dei legni, dei feltri; il sassofono “è” il suono dell’ancia di canna, della lastra di lega di ottone, del fiato del solista. La voce del NQ non è quello di un cono di carta che “fa” il suono. In un mondo di milioni di schermi, di “copie di”, il NQ vuole “essere” e scendere dal nastro trasportatore dell’ubiquità, della moltiplicazione del bene e del male, dell’Infinito Adesso. E offrire al pubblico, l’esperienza del suono diretto, senza intermediazione, in Purezza.

L’ideale per un ambiente caldo e raccolto come quello che si crea al Solid Live!

Come sempre, sarà necessaria la tessera SOMS, che potrà essere ritirata anche sul posto prima dell’ingresso, e indispensabile la prenotazione via mail all’indirizzo somsnovi@hotmail.com