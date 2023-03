Dietro le quinte, l’iniziativa a cura del direttore artistico Giulio Graglia, che prevede momenti di contatto e scambio con gli addetti ai lavori del mondo teatrale, sarà dedicata al teatro del ‘900 italiano.

L’ incontro sarà gratuito e vedrà un’introduzione del direttore artistico seguita da una lettura interpretata di brani teatrali e un approfondimento sull’ambito culturale che ha prodotto il testo che verrà interpretato sul palco del teatro

Gli altri appuntamenti:

Martedì 14 marzo I GRANDI CLASSICI DEL TEATRO

Mercoledì 22 marzo LUIGI PIRANDELLO

Martedì 4 aprile LA COMMEDIA

Mercoledì 19 aprile LA NUOVA DRAMMATURGIA

E’ gradita la prenotazione alla mail comunicazioneteatromarenco@gmail.it

Alle ore 21:00 il teatro Marenco ospiterà in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo ospiterà lo spettacolo LA PARRUCCA

da ‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’

di Natalia Ginzburg

con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta

regia Antonio Zavatteri

produzione Nidodiragno/CMC

Massimo passa insoddisfatto da un lavoro all’altro, ma vorrebbe fare l’artista. Betta è una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si annoia facilmente; a lei la nuova casa non piace, come non le piace quel piccolo paese di mare. Ne La Parrucca ritroviamo Betta a letto disperata e dolorante, perché durante un litigio Massimo l’ha picchiata. Dopo aver urlato al marito la sua rabbia, Betta telefona alla madre e le rivela di essere incinta di un politico con cui ha una relazione clandestina. Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana, La Parrucca conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete ginzburghiana, l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio femminile che tanto aveva di Natalia stessa.