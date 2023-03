Venerdì 24 febbraio, grande giornata per il Marconi, presso la sede centrale di via Einaudi si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della tensostruttura che ospita la palestra del nostro Istituto. Insieme al Dirigente Scolastico, prof. Guido Rosso, hanno presenziato a questo momento così importante il Presidente della Provincia Enrico Bussalino, il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, il Consigliere provinciale Anna Sgheiz che ha la delega all’edilizia scolastica, l’assessore comunale Marzia Damiani, il Capitano Domenico Lavigna Comandante la Compagnia Carabinieri di Tortona oltre ad alcuni tecnici della Provincia. Erano presenti anche il Senatore Enrico Pianetta e esponenti degli organi di informazione.

La tensostruttura che era stata danneggiata da una grandinata la scorsa primavera, ora grazie al contributo della Provincia di Alessandria, che si è impegnata a reperire le risorse necessarie, 87.423 euro e a seguire i lavori, è tornata a esser fruibile dagli studenti del Marconi.

La didattica in questi mesi non si è fermata, la palestra è comunque stata utilizzata quando le condizioni atmosferiche lo consentivano, ma adesso grazie alla nuova copertura non ci saranno più limitazioni.

Ora rimaniamo in attesa di nuovi investimenti per ampliare e riqualificare la parte dell’edificio che ospitava un laboratorio non più in uso, così in futuro la sede di via Einaudi potrà disporre di due palestre.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati e continuano, con impegno, nella loro opera affinché si realizzino questi traguardi.

ITIS Marconi – Tortona