Una mostra tutta al femminile quella che si inaugurerà sabato 4 marzo alle ore 16 nelle sale della Manica Lunga del Castello del Monferrato. “JAS – Just Another Stage. L’anima oltre l’immagine”, a cura di Paola Casulli, presenta un percorso espositivo nel quale la fotografia interagisce con la scultura: infatti le immagini di Francesca della Toffola, Antonella Iovino, Maria Cristina Mareschi, Isabella Quaranta, Paula Sunday e Lara Zanardi, oltre che della giovanissima Emma Farina, saranno in dialogo con la tridimensionalità delle opere di Roberta Omodei Zorini dando vita ad una riflessione sul mondo e sull’arte convintamente mediata dalla sensibilità delle donne.

La ricerca intima e profonda realizzata da questo progetto intende accompagnare i visitatori in un percorso nel quale sia possibile una riscoperta dell’essenza della realtà, ritrovando l’identità autentica sia delle persone che dell’arte, superando le distorsioni di contemporaneità che sembra sovrapporre e confondere il virtuale con il reale.

La mostra, composta da oltre 30 fotografie e 5 sculture, sarà visitabile fino al 30 aprile e sarà la cornice di una serie di appuntamenti culturali che si susseguiranno durante tutto il periodo espositivo dando vita ad un vero e proprio evento culturale diffuso.

Così l’Assessore alla Cultura Gigliola Fracchia: “Con questo evento si celebra la donna e il suo ruolo fondamentale nella società e nella cultura: un complesso di appuntamenti culturali che consolida il ruolo del Castello come ‘polo del sapere’ al servizio della comunità casalese e monferrina”.

Ad aprire il ciclo di eventi sarà Anna Monfreda che mercoledì 8 marzo alle ore 18 alla Manica Lunga, presenterà il suo libro “Ho scritto questo libro invece di divorziare” (Ed. Feltrinelli); sabato 11 marzo alle ore 18, negli stessi spazi espositivi, sarà la volta dell’autrice Nadia Busato con “Factory girl” (Sem Edizioni) e di Sara D’Amario che alle ore 21, con la regia di François-Xavier Frantz, presenterà al Teatro Municipale “(Xxn)Sfumaturedidonnediscienza”.

Gli eventi di aprile si apriranno il 15 alle ore 18 con la conferenza di Elena Botta dedicata a “Le donne di Quentin, un viaggio nell’universo femminile di Tarantino” per proseguire sabato 22 con l’evento “Donne nel verde, passeggiata ecologica sul Lungo Po”, organizzato in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese. Venerdì 28 aprile giornata dedicata alla volta celeste con due eventi realizzati in collaborazione con il Gruppo astrofili casalese: dalle 18,30 “Donne e Astronomia, una lunga storia” e alle ore 21 “Luna al Castello”.

Domenica 30 aprile il finissage realizzato da Chiara Olivero e Agnese Coppola con “Il paese dell’anima nella poesia di Marina Cvetaeva”.

JAS – Just Another Stage. L’anima oltre l’immagine

A cura di: Paola Casulli

Castello del Monferrato, Sale XXX

Dal 4 marzo al 30 aprile 2023

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19