– “Grande soddisfazione per l’incontro avvenuto oggi a Roma con il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. I Sindaci dei Comuni di Bosco Marengo, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Frugarolo, Fubine Monferrato, Oviglio, Quargnento, Sezzadio, il Presidente della Provincia di Alessandria e l’Assessore Berrone della Città di Alessandria, hanno ribadito il loro NO alla proposta di installazione del Deposito Nazionale di Scorie Radioattive nel territorio alessandrino ed evidenziato che fino ad oggi non sono state prese adeguatamente in considerazione le caratteristiche che sanciscono l’inidoneità del territorio in questione ad ospitare un sito di scorie. Il Ministro si è mostrato disponibile ad ascoltare le nostre istanze e ha sottolineato che è in corso un’attività di approfondimento da parte di Sogin richieste anche da ISIN, che prenderà in considerazione le osservazioni avanzate dai territori – commentano gli amministratori alessandrini. Ringraziamo il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari, primo firmatario della mozione della passata legislatura che esclude il territorio piemontese dai possibili siti per depositi nucleari, presente oggi all’incontro. Molinari ha ribadito il suo impegno su questo fronte e chiede, insieme ai Sindaci, che venga tenuta in considerazione da Sogin nel corso degli approfondimenti proprio la mozione passata a larghissima maggioranza alla Camera”.

Così in una nota gli Amministratori della provincia di Alessandria, a seguito dell’incontro con il Ministro Gilberto Pichetto Fratin.