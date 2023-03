L’ associazione culturale “La Frascheta” di Pozzolo Formigaro inizia l’attività per il 2023 con un evento che ha lo scopo di celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Venerdì 3 marzo, alle ore 20,45, nelle cantine del castello medievale prenderà il via la serata dal titolo “Note in rosa”, omaggio musicale all’universo femminile attraverso celebri canzoni di autori italiani ed internazionali. I brani saranno proposti da “Le quattro note (più amici)”, band composta da tre donne e un uomo, che apriranno il concerto con alcune canzoni portate al successo dalle più importanti artiste del panorama musicale italiano. Ci sarà, però, anche spazio per l’esibizione del gruppo”BO.GI.DO”, composto da tre amici genovesi coadiuvati da altri artisti locali che da anni si esibiscono insieme con gruppi di pop e jazz e da alcuni ospiti a sorpresa, che canteranno alcune canzoni. Il loro intermezzo proporrà cover di brani di artisti internazionali quali Simon & Garfunkel, U2, James Taylor, Ella Fitzgerald e altri. La serata musicale sarà, inoltre. arricchita dalla partecipazione di Ornella Pastorino, scrittrice, che offrirà la lettura di brani dal libro “La mia strada in camper- direzione Capo Nord”.

L’autrice, esperta camperista, nel periodo del lockdown ha scritto questo libro che, a metà tra un diario di bordo e un diario di vita, offre pagine ricche di luoghi da scoprire, di nuove amicizie , di amore e di emozioni capaci di portare il lettore in un viaggio davvero coinvolgente. “Siamo certi che la serata del 3 marzo sarà un appuntamento da non perdere, grazie alla partecipazione di questi artisti, donne e uomini, che con le loro interpretazioni la sapranno rendere un evento da ricordare– commenta Annalisa Micone, presidente de “La Frascheta”- Con questo omaggio a tutte le donne si apre anche l’anno dell’attività associativa, che riserverà molte altre sorprese interessanti nei prossimi mesi”. L’ingresso a “Note in rosa” è gratuito e la serata si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.