Il 3 Marzo riprende, dopo il successo del Gran Gala d’inverno, il Novi Musica Festival (di cui è Direttore Artistico Maurizio Billi) a cura delle Associazioni Novi Musica e Cultura e Karkadè, entrambe di Novi Ligure, con un prestigioso concerto presso l’Oratorio della Maddalena a Novi Ligure che vede la partecipazione di un clarinettista di grande talento, Calogero Palermo, Clarinetto solista primo clarinetto presso la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, accompagnato dal Quartetto d’Archi EOS.

CALOGERO PALERMO E’ UNO DEI PIU’ IMPORTANTI CLARINETTISTI AL MONDO. Si tratta di un concerto davvero straordinario che il Novi Musica Festival ha l’opportunità di ospitare grazie al grande rapporto di stima ed amicizia che lega il Maestro Palermo al Maestro Billi, nostro Direttore artistico, che salvo impegni istituzionali, sarà presente ad introdurre il concerto.

Saranno eseguite due composizioni considerate fra le più belle pagine di musica mai scritte, in assoluto

MOZART Quintetto in La maggiore per Clarinetto K581

BRAHMS Quintetto in Si minore per Clarinetto e Archi Op 115

L’evento si terrà presso il Suggestivo Oratorio di S.M. Maddalena, a Novi Ligure, grazie alla disponibilità della Confraternita della Maddalena, al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e a numerosi sponsor privati che sostengono il Festival fin dai suoi inizi.

Ci spiace che il concerto sia concomitante con uno spettacolo della stagione ma la Tournèe del Maestro Palermo, con il concerto di Novi Ligure, era già in programma da fine estate e non è stato possibile interscambiare la nostra data con una delle altre in programma (fra cui Novara)

Ricordiamo che l’ingresso alla manifestazione del 3 marzo sarà ad offerta con prenotazione obbligatoria

da richiedere a novimusicaecultura.direzione@gmail.com

oppure a 3805827986

I posti saranno numerati e assegnati con prenotazione (a partire dal 13 febbraio) in base all’arrivo della richiesta fino all’esaurimento dei posti disponibili. E’ prevista, come di consueto, la prelazione dei posti per gli iscritti all’Associazione Novi Musica e Cultura,

.