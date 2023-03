È una stagione di profondi cambiamenti, di rinnovate ambizioni ed opportunità, quella che attende allo “start” Giacomo Scattolon. Il pilota di Voghera ha già confermato la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Rally sciogliendo le riserve sulla vettura, la Volkswagen Polo Rally2 ed il team, la HK Racing.

Al fianco del portacolori della scuderia Movisport siederà Sauro Farnocchia, chiamato a condividere gli appuntamenti della serie tricolore cercando un ruolo di vertice nelle gerarchie del Campionato Italiano Rally Promozione ma anche in ottica assoluta, capitalizzando al meglio la già consolidata esperienza sull’esemplare marchio Volkswagen, maturata nel corso della stagione 2021. Una delle novità presenti sulla livrea della vettura è legata alla presenza del marchio Automobile Club Sassari, iniziativa fortemente voluta dal driver e ben accolta dall’istituzione automobilistica sarda.

La scelta del marchio di pneumatici è ricaduta ancora su Pirelli, a conferma della bontà di una collaborazione pluriennale, garante di assoluto feeling.

“Sarà fondamentale assimilare, nel minor tempo possibile, le novità che ci prospetta questa stagione – il commento di Giacomo Scattolon – il nostro obiettivo non è solo legato al Tricolore Promozione ma anche al campionato assoluto. Sono convinto della bontà del progetto, da HK Racing a Sauro Farnocchia, che ha accettato di affiancarmi in questo percorso di crescita professionale. Il Motors Rally Show in programma nel fine settimana sarà una valida occasione per poter affinare gli automatismi con la vettura in vista della prima gara di campionato”.

Saranno infatti le sei prove speciali del 7° Motors Rally Show – in programma sabato 4 e domenica 5 marzo al Castelletto Circuit – a garantire a Giacomo Scattolon i primi chilometri sulla vettura che lo accompagnerà per l’intera stagione agonistica. Al suo fianco, per l’occasione, siederà Davide Fogato, riferimento nella gestione manageriale delle programmazioni sportive del driver pavese.

Nelle foto (free copyright ACI Sport): Giacomo Scattolon in azione durante la stagione 2021.