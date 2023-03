Il Lions Club Tortona Duomo anche quest’anno ha promosso il Service del PROGETTO KAIROS nelle scuole del nostro territorio, andando ad incontrare i Dirigenti e gli Insegnanti dell’Istituto Marconi e dell’Istituto Comprensivo B, per continuare o iniziare una preziosa collaborazione finalizzata alla formazione umana prevista dal Progetto.

Tre classi dell’Istituto Marconi sono al lavoro in questo periodo sulla Costituzione Italiana e sulla Integrazione e i risultati verranno resi visibili in rete sul sito www.lions-kairos.it, insieme a quelli dello scorso anno che sono stati particolarmente apprezzati.

Fedeli all’inputdelKairos, termine di derivazione greca che significa “il momento di agire, l’occasione favorevole da non perdere”, gli studenti delle classi 5 AA, 1 AM e 2 AM si impegnano con le attività indicate dal Service ad abbattere le barriere culturali, comprendere ed apprezzare le diversità e favorire l’integrazione.

I loro lavori sono seguiti dalle insegnanti Angelica Genovese e Cristina Raccone sempre interessate a coinvolgere i ragazzi nelle attività formative del Lions-Kairos, che consentono di veicolare la cultura dell’inclusione attraverso percorsi modulari vivaci per gli spunti di riflessione e le modalità di svolgimento.

Alle classi della seconda elementare dell’Istituto Comprensivo B di Tortona sono stati consegnati dal Lions Club Tortona Duomo i materiali di” Alla ricerca Abilian”, quaderni operativi con protagonista un Panda che condurrà i bambini al luogo del cuore, quello dove la diversità e l’unicità sono i veri valori per diffondere gioia, serenità e pace. Nella pluriclasse (1/2/3) della scuola primaria “Bogliolo” di Villalvernia sotto la guida della docente Monica Prato è arrivato l’altro progetto Kairos per le primarie, “Alla scoperta dell’Alveare “che si focalizza sul fare accettare e vivere la diversità all’interno del gruppo classe. La classe diventa così come un alveare con i diversi ruoli, tutti cooperativi. In questo contesto oltre a maturare un maggiore senso civico, si fa conoscere il mondo delle api e la sua ricchezza.

La consegna del materiale all’Istituto Comprensivo B avvenuta nel mese di febbraio scorso è stata seguita da una piacevole visita nelle Classi aderenti da parte del Presidente Mario Mariani e della socia referente Kairos Maria Eugenia Moy che hanno constatato sul campo l’attività in classe con le insegnanti Daniela Marasà e Luisa Gaeta. Nell’occasione dell’incontro, il 7 marzo scorso, è stato presentato un video esplicativo del progetto per stimolare ulteriormente i bambini che hanno seguito sulla loro lavagna luminosa le immagini dimostrando entusiasmo e vivacità. La possibilità di avere in classe anche il mezzo interattivo consente di utilizzare pienamente i materiali del Progetto kairos che, oltre ai quaderni cartacei di lavoro, propone audio e video on line da integrare.

Il rapporto arricchente e continuativo del Lions Club Tortona Duomo con le Scuole tortonesi continua e darà i suoi frutti secondo il nostro modesto parere, poiché investire piccole risorse, impegno, entusiasmo, sentimenti e valori nella formazione delle nuove generazioni lascerà un’impronta.

Il Progetto Kairos è ormai consolidato e applicato in tutte le scuole italiane da anni, mira a diventare un service internazionale e il Lions Club Tortona Duomo lo sostiene poiché portatore dei valori lionistici nella società.

Maria Eugenia Moy – LIONS CLUB TORTONA DUOMO