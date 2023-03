Nell’ultima seduta del Consiglio comunale dell’altra sera il Vicesindaco Fabio Morreale ha illustrato il regolamento per l’installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli: la ratio è quella di normare nuovi insediamenti mettendo limiti che consentano di preservare le esigenze agricole e ambientali, considerato che non esiste ancora a livello regionale un regolamento ad hoc.

L’installazione sarà innanzitutto subordinata alla possibilità di realizzarli sulle coperture degli edifici esistenti; i terreni pure agricoli adibiti a impianti fotovoltaici saranno soggetti al pagamento dell’IMU e di tutte le altre imposte previste per le aree produttive; in caso di cessazione dell’attività è previsto l’obbligo del ripristino dei terreni all’uso agricolo, per cui viene imposta la stipula di apposite fidejussioni di garanzia .

La delibera è stata approvata con i voti della maggioranza, astenuta l’opposizione.