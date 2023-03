Cisco Academy Day è un evento annuale dedicato all’incontro tra il mondo education a indirizzo tecnologico e il mondo delle aziende specializzate in ambito ICT. Ogni anno i più importanti partner CISCO e le aziende specializzate nel settore tecnologico incontrano studenti provenienti da tutto il Nord Italia. L’evento è strutturato in due attività:

Arena Inspire con testimonianze, laboratori, storie di successo professionale ICT, per “ispirare” i giovani partecipanti attraverso la presentazione di progetti aziendali su tecnologie network, cloud, cybersecurity, coding, software e development;

Arena Challenge con laboratori di Troubleshooting, Hacking, Coding.

Gli studenti vengono selezionati tra gli iscritti degli istituti tecnici ad indirizzo Informatica e Telecomunicazioni aderenti al programma CISCO ACADEMY. Il Marconi ha partecipato con 15 allievi delle classi 5AE e 5BE che si sono distinti vincendo la gara di Networking, ricevendo il premio di “NET KING” da Luca Lepore, responsabile della Junior IT Academy. Erano presenti all’evento i nostri ex alunni Alessandro Carfagna, Michelangelo Marsic, Hantig Mitisor e Mohamed Kotel vincitori lo scorso anno della borsa di studio per l’accesso al percorso di specializzazione e inserimento aziendale Junior Network & Security Engineer, a testimonianza di come negli ultimi anni molti studenti del nostro Istituto hanno avuto la possibilità di avviare una carriera in ambito Networking, Cybersecurity e Cloud dove le competenze acquisite nel percorso di studi vengono, così, trasformate in opportunità di lavoro e crescita personale.