Il gas che esce per un’insospettabile perdita fino a quasi saturare l’appartamento mentre il proprietario è fuori . Cosa sarebbe accaduto se i sanitari del 118 che era sul posto per un altro caso non avessero subito avvertito i Vigili del Fuoco di Tortona che sono prontamente intervenuti?

Meglio non pesare ai possibili disastri che sarebbero potuti accadere, per una tragedia che per fortuna è stata solo sfiorata, anche se forse c’è mancato davvero poco.

E’ accaduto poco prima di mezzogiorno di ieri alla case popolari di Via Morandi, al quartiere Oasi quando due addetti del servizio di emergenza 118 che erano intervenuti per trasportare una persona in ospedale, nel transitare sulle scale hanno avvertito un forte odore di gas provenire da un alloggio dove non rispondeva nessuno e così hanno pensato di dare l’allarme.

I pompieri Tortonesi sono giunti sul posto e appurato che all’interno dell’alloggio non rispondeva nessuno dopo non poca fatica sono riusciti a far intervenire il proprietario. Nel frattempo hanno fatto in modo di rendere sicura la palazzina e impedire che qualcuno potesse innescare un’esplosione.

Rintracciato il proprietario e bloccato la fuga di gas hanno subito fatto intervenire i tecnici del gas avvisandoli che a quanto apre non sarebbe la prima volta che nel palazzo si verifica una fuga di gas.