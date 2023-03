In occasione della festa patronale di San Marziano, la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona, organizza martedì 7 marzo dalle ore 14, presso la Sala Ragazzi della Biblioteca, letture e laboratori rivolti ai bambini, dedicati al santo patrono della città che si festeggia il 6 marzo, proponendo il testo “Marziano un Santo per amico” ristampato in una nuova edizione a dieci anni dalla prima pubblicazione.

