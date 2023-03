Prende il nome di “Campagna Sicura” il nuovo doppio intervento dei Carabinieri della compagnia di Tortona guidati dal Capitano Domenico Lavigna per sensibilizzare la popolazione e stavolta, in particolar modo gli agricoltori tortonesi non soltanto contro truffe e truffatori ma anche per sensibilizzarli sui rischi del Caporalato.

Col sottotitolo di “Consigli utili per vivere al meglio il proprio territorio” l’opera di sensibilizzazione dei Militari di Tortona prevede due incontri che si terranno presso la sede della Coldiretti a Tortona lungo la strada statale per Voghera 53, martedì 7 marzo le 10:30 per gli associati di Tortona e venerdì 10 marzo sempre 10:30 per gli associati della zona di Castelnuovo Scrivia.

Un incontro formativo non solo sulle truffe i furti ma anche sul caporalato a cui sono invitati tutti gli agricoltori della zona associati alla Coldiretti.