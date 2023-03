Un progetto che prevede di ospitare a Voghera la nazionale femminile di sitting volley, la pallavolo paralimpica, disciplina praticata da persone con disabilità motorie, sedute a contatto con il campo di gioco. Si chiama “Movisitting” la proposta dell’Asd Movisport, patrocinata dal Comune di Voghera – Assessorato allo Sport e Tempo Libero, in programma nelle giornate del 24, 25 e 26 Marzo. La nazionale femminile si allenerà in alcune palestre comunali: gli studenti delle scuole cittadine avranno l’opportunità di assistere agli allenamenti e di provare a giocare insieme alle atlete.

L’evento prevede una serie di iniziative. Venerdì 24 nella palestra Dante/Maragliano di via Ugo Foscolo si terrà un allenamento a porte chiuse dalle ore 19:00 alle 21:00. Sabato 25 dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 20:00 si terranno nella palestra di S.Vittore due allenamenti che coinvolgeranno anche gli studenti delle scuole. Sempre Sabato 25 è in programma alle 16:30 un convegno che si svolgerà al teatro della Fondazione Adolescere a tema “Disabilità e Sport”. Domenica 26 dalle 9:30 alle 12:00 si svolgerà un allenamento, che prevede anche in questo caso la partecipazione degli studenti delle scuole, alla palestra di S.Vittore.

“Il progetto “Movisitting” rappresenta un punto di incontro tra disabilità e sport, che possono viaggiare così sullo stesso binario – afferma l’Assessore allo Sport e Tempo Libero Simona Virgilio -. Il fatto di poter ospitare a Voghera la nazionale femminile di sitting volley rappresenta un motivo di grande orgoglio. Per tutte le finalità del progetto intendo porre un sentito ringraziamento all’Asd Movisport, realtà cittadina composta da validi istruttori laureati in Scienze Motorie. L’iniziativa vuole promuovere lo sport come strumento di inclusione nella disabilità con l’obiettivo di offrire agli studenti delle scuole cittadine l’opportunità di trascorrere un momento di condivisione e di incontro”.

“Abbiamo riproposto questo progetto ambizioso, che vogliamo diventi una tappa fissa annuale – aggiunge la responsabile del progetto Valentina Pavione -. L’iniziativa offre la possibilità di comprendere da vicino la realizzazione della pratica sportiva per le persone disabili: il nostro impegno quotidiano è volto a favorire la loro massima inclusione. Puntiamo sul coinvolgimento delle scuole, con il Liceo Sportivo e il Maserati, protagonisti il Sabato mattina, e anche di qualche compagine giovanile, quale il gruppo Under 14 della Fondazione Adolescere, alla Domenica mattina”.