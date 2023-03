Dal 6 al 10 aprile si svolge a Cervo la quattordicesima edizione del Festival di Pasqua, con la direzione artistica di Roberto Issoglio. L’iniziativa torna a far vivere il borgo con la musica dopo tre anni di assenza, seguiti alla pandemia. L’accademia, che prevede lezioni e concerti aperti al pubblico durante tutte le giornate, è organizzata dall’Associazione Mozart Italia sede di Torino, con il patrocinio della Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg e del Comune di Cervo.

Le lezioni di pianoforte, archi, violino, viola, violoncello e contrabbasso, canto e flauto si svolgeranno in diversi luoghi del borgo, dalla Sala Consiliare del Comune all’Oratorio di Santa Caterina, da Palazzo Viale al Castello dei Clavesana e saranno aperte al pubblico.

I concerti si svolgeranno tutti all’Oratorio di Santa Caterina in Cervo, questo il calendario

Venerdì 7 aprile, ore 17 – Concerto di Allievi e Docenti – Ingresso 5€

Sabato 8 aprile , ore 17 – Concerto di Allievi e Docenti – Ingresso 5€

Domenica 9 aprile , ore 12 – Concerto di Allievi e Docenti – Ingresso 5€

Domenica 9 aprile, ore 17 – Concerto dei Docenti – Ingresso 10€

Lunedì 10 aprile, ore 16 – Concerto di Allievi e Docenti – Ingresso 5€

Tra i maestri che parteciperanno all’accademia, Roland Pröll, docente di pianoforte e composizione, Roberto Issoglio, per pianoforte e musica da camera, Gianni Biocotino per il flauto, Felicitas Stephan, docente di Violoncello, e ancora Ulrike Köberle per il coro da camera femminile e Marco Camastra per il canto lirico.

Per informazioni e iscrizioni: wwww.cervomasterclass.it | corsi@cervomasterclass.it

Segreteria Organizzativa: +39 333 800 30 30