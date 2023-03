“È stata accolta la mia richiesta di finanziare i lavori di manutenzione per la struttura sportiva Raul Zaccari di Imperia, la Giunta ha deciso di inserirli nel Piano triennale regionale. Una decisione sottoscritta in commissione da tutti i gruppi di maggioranza e opposizione che rappresenta un passo in avanti e che permetterà ai giovani di praticare attività sportiva in una struttura funzionante moderna e sicura”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, che ha presentato l’ordine del giorno sottoscritto in Commissione da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione.

“Affinché questo impegno non rimanga solo sulla carta vigileremo che dopo l’assestamento di bilancio di luglio ci siano i fondi economici previsti e che si possa andare avanti in questo progetto che renderà l’impianto sportivo più moderno e in grado di garantire un riferimento alle società sportive dilettantistiche dei comuni del comprensorio intemelio”, conclude Ioculano.