È dedicata alla figura del professor Eraldo Leardi, studioso, docente universitario e grande appassionato della storia novese, la conferenza che si terrà sabato 1° aprile alle ore 10,30 presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure. All’incontro, dal titolo “Un viaggio circolare attraverso le ricerche di Eraldo Leardi”, interverranno Giuseppe Rocca, dell’Università degli Studi di Genova, e Renzo Piccinini, Presidente del Centro Studi “In Novitate”. L’evento, infatti, rientra nel ciclo di appuntamenti per celebrare i 40 anni dalla fondazione del sodalizio culturale.

Nel corso della mattinata si ripercorrerà la sua ricca produzione scientifica, con particolare rilievo ai contributi apparsi in atti di congressi e ai numerosi articoli pubblicati su periodici locali riguardanti la sua terra d’origine: approfondimenti e ricerche che il prof. Leardi ha effettuato e dato alle stampe in un periodo di tempo ben preciso, ossia nei primi e negli ultimi anni della sua attività scientifica, come nel caso delle due monografie “Novi Ligure. Lo sviluppo topografico, demografico ed economico negli ultimi quattro secoli” (1962) e “Il Novese. Segni e radici di un’identità” (1996). Leardi, infatti, è annoverato tra i non molti autori di testi base in grado di approfondire, su un piano rigoroso, il sapere storico, geografico, ed economico della local history del Novese.

Tra i due momenti del vissuto del professore, che costituiscono una sorta di prologo e di epilogo, si colloca un momento intermedio, prolungato e ammirevole del suo percorso accademico, ove gli interessi di studio sono rivolti a filoni di ricerca aperti alla Liguria, al suo mare, all’Italia, con notevoli approfondimenti riguardanti la geografia storica, la geografia politico-economica e la geografia urbana.

Nei primi vent’anni del nuovo millennio, quel filo sottile che lega il viaggio circolare del Leardi ritorna al punto di partenza, con numerose ricerche sullo spazio locale, per concludersi con l’ultima sua ricerca, “Novi Ligure 1901-2019 lo sviluppo demografico ed economico. Le proiezioni territoriali dello sviluppo” (2020), una rivisitazione delle vicende demografiche ed economiche registrate dalla città nei suoi ultimi 120 anni. Anche in questo saggio Eraldo Leardi dimostra una non comune sensibilità nel percepire i mutamenti del paesaggio, avvenuti in numerosi luoghi del territorio comunale, compresi quelli causati dall’Outlet e dalla realizzazione del Terzo Valico, che analizza e interpreta nei particolari, per giungere poi a riflessioni conclusive e di sintesi.

Per informazioni: Biblioteca Civica tel. 014376246