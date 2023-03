Nel pomeriggio di sabato è stato tratto in arresto G.S. di 41 anni, calabrese residente a Sanremo per aver commesso delle violazioni durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali.

Gli operatori della Squadra volante del Commissariato di Sanremo nella sera di giovedì scorso effettuavano un controllo presso l’abitazione dell’uomo sottoposto all’ affidamento in prova con permanenza notturna dalle 21 alle ore 6 del mattino, non trovandolo in casa si davano alla ricerca dello stesso.

Dopo circa mezz’ora gli agenti ritrovavano l’uomo, peraltro sottoposto ad avviso orale, in compagnia di altri pregiudicati mentre consumava delle bevande in un bar cittadino. Lo stesso, nel giro di pochi minuti si allontanava a bordo di uno scooter non di sua proprietà verso casa.

Gli operatori procedevano al controllo del veicolo che è risultato privo di copertura assicurativa e di revisione ed inoltre il conducente ad oggi non è titolare di patente di guida in quanto revocata e al controllo dell’etilometro risultava in stato di ebbrezza alcolica.

Per tali fatti lo stesso veniva deferito all’AG per la guida senza patente e per l’ebbrezza alcolica il cui tasso era quello per cui si incorre in una sanzione penale (maggiore di 0.8 gr per litro).

Dati i fatti, l’Ufficio di Sorveglianza di Genova disponeva la sospensione della misura alternativa e il ripristino della detenzione in carcere.

Pertanto, gli uomini della Sezione Investigativa nel pomeriggio di sabato si davano immediatamente alla ricerca dell’uomo che veniva trovato tra le mura domestiche e condotto presso l’istituto di Reclusione di Valle Armea a Sanremo.