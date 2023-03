Molti gli interventi che oggi hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco della Provincia di Alessandria

Alle ore 16.30 circa i Vigili del Fuoco di Acqui Terme -Ovada e personale di Alessandria sono intervenuti in località Ponzone per incendio bosco unitamente a personale AIB (antincendio boschivo).

Particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento a causa del forte vento che imperversava nella zona

Le operazioni di bonifica sono ancora in corso

Intorno alle 16.40 i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti in Autostrada A21 Km 60 dir Piacenza per incidente stradale, che vedeva coinvolti due mezzi pesanti

Sul posto 118 Polstrada e personale società autostrade

Alle 18.00 circa personale del Distaccamento di Casale è stato chiamato per incendio camino nel Comune di Solonghello, le cui operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 20.30

Dalle ore 18 circa i Vigili del Fuoco di Novi e personale di Alessandria sono impegnati in località Carpeneto fraz. Madonna della Villa per incendio ad un’azienda agricola.

Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un capannone con all’interno bovini e foraggio

Le operazioni sono ancora in corso per la bonifica del sito

Sul posto Funzionario dei Vigili del Fuoco di Alessandria per il coordinamento delle squadre e per la verifica strutturale del capannone oltre a Protezione Civile di Alessandria con autobotte in supporto a quella dei Vigili del Fuoco.