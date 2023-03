Rivieracqua ha comunicato questa mattina al Comune che da oggi a venerdì verranno effettuati diversi piccoli interventi di manutenzione e riparazione della rete idrica tra Imperia e Diano Marina. Questi interventi potrebbero comportare problemi di erogazione dell’acqua. “Compatibilmente con le tempistiche dei lavori – dice Rivieracqua – sarà nostra cura diramare ulteriori comunicazioni con i quali informare gli utenti. Non si escludono casi di opalescenza dell’acqua erogata”.

“Ringraziamo Rivieracqua per averci avvisato per tempo e auspichiamo – sottolinea il Sindaco Valerio Urso – che questi piccoli interventi non siano tali da creare disagio alle utenze e che l’insieme degli interventi finisca entro venerdì, prima della settimana di Pasqua, per la quale è normalmente atteso un importante afflusso di turisti sia nelle strutture alberghiere che negli appartamenti”.