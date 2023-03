L’Amministrazione Comunale sta programmando e definendo gli eventi della primavera-estate Tortonese: subito dopo l’arrivo della Tappa del Giro d’Italia, sulla scia del successo degli anni scorsi, nell’ultimo weekend di maggio (26-27-28) si aprirà il sipario su AssaggiaTortona storica rassegna enogastronomica dei prodotti del nostro territorio. L’edizione 2023, “Tappa enogastronomica” in ossequio al Giro, si svilupperà, come nelle precedenti, attraverso un percorso del gusto lungo la via Emilia e alcune piazze del centro cittadino che ospiteranno eventi collaterali.

Nei mesi estivi (da fine giugno a settembre) è prevista la terza edizione di “Estate d’Istanti” programma di manifestazioni serali di: teatro, musica, cultura, burattini e molto altro che si alterneranno sul palco per far vivere “istanti” piacevoli e divertenti, con un cartellone in fase di definizione.

Per integrare le risorse a disposizione dell’ente, così da accrescere la qualità ed ampliare il panorama delle attività culturali e ricreative offerte al pubblico, è stato pubblicato sul sito web del Comune di Tortona alla pagina https://www.comune.tortona.al.it/portal/servizi/comunicazioni/690/pubblica/ l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor, individuando tre possibili forme di sponsorizzazione per consentire la più ampia partecipazione:

• MAIN SPONSOR: inserimento, nei mezzi di promozione che saranno utilizzati per la divulgazione dell’iniziativa (esempio: manifesti, locandine, flyer) del logo e, a richiesta, di un breve slogan a scelta (a condizione che rispetti i criteri di ammissibilità previsti dal regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e venga ritenuto ammissibile), nei comunicati stampa, nei siti web istituzionali e nei social media.

• SPONSOR: inserimento del marchio-logo degli sponsor nei mezzi di promozione che saranno utilizzati per la divulgazione dell’evento (esempio: manifesti, locandine, flyer), nei comunicati stampa, nei siti web istituzionali e nei social media.

• SOSTENITORE: pubblicazione elenco aderenti nei siti istituzionali e nei comunicati stampa.

Ogni forma sponsorizzazione ha un diverso grado di impegno economico.

Di seguito la tabella con le offerte economiche minime

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione è fissato per lunedì 27 aprile.