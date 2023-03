In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donne, la Biblioteca “S. Castelli” di Pontecurone, in collaborazione con il Comune e l’Istituto comprensivo Bassa Valle Scrivia, ha inaugurato la mostra fotografica e documentaria “Le Madri della Repubblica”, promossa dall’Associazione Toponomastica femminile.

Ad introdurre l’importante tema dell’esposizione, la prof. Maria Grazia Milani ha tenuto una relazione sulle 21 donne che, prime elette in Parlamento, hanno lottato per garantire alle donne pari diritti e contribuito alla stesura e all’approvazione della Costituzione italiana. I ragazzi delle terze classi della secondaria superiore di Pontecurone presenti all’inaugurazione, hanno seguito con attenzione le spiegazioni della prof. Milani e, divisi in gruppi dai loro insegnanti proff. Massone e Lugano, hanno lavorato sui pannelli della mostra, rielaborando i dati e le conoscenze apprese.