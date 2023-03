Doppio intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, sabato 11 marzo. Al mattino i pompieri sono intervenuti in via Opizzoni per un’anziana caduta in casa che non riusciva a rialzarsi. I pompieri hanno aperto la porta da fuori consentendo ai sanitari del 118 di soccorrerla. La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti.

Nel pomeriggio, invece, i pompieri sono intervenuti a Casasco per un uomo che alla guida della propria Fiat Panda è andato fuori strada. I Vigili del fuoco lo hanno estratto dall’abitacolo e lo hanno consegnato ai militi del 118 che sono intervenuti sul posto con l’elisoccorso e hanno trasportato l’uomo all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. L’uomo ha riportato ferite e contusioni ma al momento dell’incidente non sembrava in pericolo di vita.