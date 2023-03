In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, mercoledì 8 marzo, alle ore 17,30, nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica (via Marconi 66) Graziella Gaballo dialogherà con la giornalista Marzia Persi per presentare il suo ultimo libro “Le molte vite di Ada. Ada Della Torre (1914-1986)” (Edizioni Joker, 2022).

Al centro del volume c’è la figura di Ada Della Torre Ortona, antifascista militante, partigiana e insegnante che viveva la sua professione come responsabilità sociale in una scuola che si stava trasformando. Fu anche scrittrice, saggista e autrice di articoli su «Il Giornale dei genitori», fondato da Ada Gobetti, nonché giudice onorario del Tribunale dei minori di Torino. Di lei Graziella Gaballo racconta il ricco e articolato percorso sociale e civile, dando conto delle tante sfaccettature del suo impegno nelle varie fasi della vita e restituendole la dimensione di protagonista degli eventi del Novecento che ha portato il suo contributo alla costruzione di una società democratica.

Ancora una volta Graziella Gaballo affronta una ricerca nell’ambito della storia delle donne, come nei suoi precedenti lavori (“Né partito né marito… I fatti del 7 marzo 1978 e il movimento femminista genovese degli anni Settanta”, 2014; “Il nostro dovere. L’Unione Femminile tra impegno sociale, guerra e fascismo (1899-1939)”, 2015; “L’impegno delle mazziniane per l’emancipazione femminile. Il contributo di Elena Ballio”, 2018). In quest’ultima opera, però, l’autrice focalizza l’attenzione non su un movimento o un’associazione, ma sulla biografia di una persona che ha contribuito con il suo impegno civile alla costruzione dell’Italia repubblicana.