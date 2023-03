Si è concluso martedì 8 marzo l’incontro con gli studenti, del Liceo Peano e dell’Istituto Guglielmo Marconi di Tortona, che parteciperanno al concorso indetto dal Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia per la realizzazione del nuovo logo di P.S.T. S.p.A e del Polo di Innovazione della regione Piemonte POLIBRE, il cui gestore è P.S.T. S.p.A.

La giornata di formazione, della durata di sei ore, ha avuto tre momenti differenti con tre relatori per fornire tutti i mezzi necessari ai partecipanti per poter strutturare il proprio elaborato.

Gli studenti hanno infatti avuto un primo onboarding tenuto dal dott. Bruno Bellone (responsabile Relazioni Esterne P.S.T. S.p.A) e da Emiliano Locatelli (amministratore unico P.S.T. S.p.A) per ampliare la conoscenza della struttura e delle dinamiche sia del PST sia del Polo di Innovazione POLIBRE definendo le due mission, entrambe caratterizzate dalla diffusione dell’innovazione nel nome della sostenibilità.

Si è poi passati ad una fase teorica e pratica, tenuta prima da Luca Matteo Barberis (Social Media Manager e consulente di Digital Marketing) dove sono stati affrontati i temi legati al rebranding e i fattori esterni che portano al cambiamento di un logo e dello stile comunicativo, per poter fornire agli studenti una fase strategica, e poi da Sofia Orsi (Web Designer di C2Web SRL) che ha trattato temi più pratici legati alla struttura di un logo e come realizzarlo in base a quello che si vorrebbe comunicare.

Gli elaborati, che gli studenti avranno tempo fino a martedì 18 aprile 2023 per consegnarli, saranno poi valutati da una commissione specifica composta da: 2 membri nominati da P.S.T. S.p.A., 1 membro nominato da C2WEB SRL, 1 membro nominato dal Liceo Peano di Tortona e 1 membro nominato dall’Istituto Guglielmo Marconi di Tortona.

Il vincitore o i vincitori del bando indetto dal Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia otterranno uno stage formativo valido come alternanza scuola-lavoro presso l’azienda C2WEB SRL.

Continua così la collaborazione tra Parco Scientifico e Tecnologico con le scuole cittadine per orientare i giovani tortonesi verso i lavori del futuro.