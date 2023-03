È stato pubblicato sul sito web del Comune di Tortona il bando per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere lo sviluppo delle attività commerciali esistenti e favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali all’interno del centro storico. È realizzato dal Comune unitamente a Confcommercio e Confesercenti di Alessandria, partner istituzionali del Distretto, grazie al finanziamento accordato dalla Regione Piemonte al progetto strategico presentato lo scorso autunno e che prevede, oltre a questa prima iniziativa, anche altri interventi di riqualificazione del centro storico.

Beneficiarie di tali agevolazioni sono le piccole e micro imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio e somministrazione al pubblico di cibi e bevande, cioè negozi e bar ricompresi nell’area del Distretto Urbano del Commercio nel centro storico di Tortona, oltre alle farmacie (qualora l’attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici), alle attività artigianali purché autorizzate anche alla vendita al dettaglio e ai titolari di attività di rivendita di generi di monopolio e riguardanti lotterie e scommesse. Una quota delle risorse, pari a 25.000 euro dei complessivi 110.000 a disposizione, è stata inoltre destinata alle micro e piccole imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni su area pubblica, dotate di concessione di posteggio nell’area del Distretto Urbano del Commercio di Tortona, categoria in cui rientrano quindi principalmente i titolari di concessione di posteggio presenti sul mercato di piazza Milano.

L’entità del contributo a fondo perduto concedibile varia in base alle fasce di spesa: in “fascia A”, per i primi 4.000 euro di spesa ammissibile totale è previsto un contributo dell’80% (fino a un massimo di 3.200 euro) elevabile al 90% in presenza di spese tecniche strettamente necessarie per il conseguimento di autorizzazioni amministrative; “fascia B” per gli importi di spesa ammissibile da 4.000 a 12.000 euro con contributo del 50% (fino a un massimo di ulteriori 4.000 euro) ) elevabile al 55% sempre in presenza di spese tecniche.

I progetti ammessi per la “Misura A”, cioè attività in sede fissa, sono:

– interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali (a titolo esemplificativo: vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehors, illuminazione esterna, manichini, etc….);

– solo nel caso di apertura di nuove attività o nuove unità locali aperte a partire dal 1′ gennaio 2022, ma solo per le spese effettuate successivamente alla pubblicazione del bando, è ammesso l’acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi non necessariamente attinenti alle esteriorità;

– interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi fra gli operatori dell’area e a vantaggio dei consumatori;

– interventi volti alla fidelizzazione della clientela;

– interventi volti all’implementazione digitale delle singole imprese;

– progettualità innovative che possano contribuire alla crescita delle singole imprese del

commercio.

I progetti ammessi per la “Misura B”, cioè per le attività su area pubblica:

– interventi su tende e banchi, manichini ed accessori espositivi volti all’ammodernamento e al miglioramento delle attività su area pubblica;

– interventi volti alla fidelizzazione della clientela;

– interventi volti all’implementazione digitale delle singole imprese.

L’investimento complessivo minimo ammissibile per ciascuna domanda di contributo è di 1.500 euro e l’importo minimo ammissibile di ogni singola fattura o documento fiscale equivalente è 300 euro. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alla data di presentazione della rendicontazione.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16 del 5 maggio prossimo, solo in modalità on line e accedendo con SPID a partire dalla pagina principale del sito web del Comune di Tortona (www.comune.tortona.al.it) dove è anche possibile consultare il bando integrale e trovare i contatti per eventuali richieste di informazioni.