C’è anche il salvataggio di animali fra i numerosi compiti del Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nella giornata di ieri, sabato 18 marzo sono intervenuti in un’area in strada Viola a Tortona per salvare due istrici che erano caduti in una vasca di cemento e non potevano più uscire.

A dare l’allarme alcune persone che hanno visto i due animali annaspare. Vista la pericolosità delle spine e la difficoltà nel sollevarli senza procurare loro alcun male, sono stati chiamati i pompieri Tortonesi che hanno preso i due animali e dopo averli tolti dalla loro prigioni li hanno lasciati liberi nella campagna circostante.