Lunedì 27 marzo personale del Commissariato di Sanremo ha svolto presso la Scuola Primaria “Castillo” un incontro informativo con gli alunni delle classi 4^ e 5 ^ della scuola.

L’iniziativa, su richiesta della scuola, è stata finalizzata a promuovere il valore della legalità attraverso i temi del rispetto delle regole, il bullismo, il cyberbullismo dando dei consigli sul corretto utilizzo delle reti internet e toccando argomenti delicati quali il rispetto e la tutela delle “vittime vulnerabili”, anche attraverso la visione di filmati esplicativi e video.

Mercoledì 29 marzo è stata invece la giornata dedicata agli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria “Dante Alighieri” al fine di supportare la loro attività educativa e didattica su argomenti già trattati anche con la scuola primaria, bullismo, cyberbullismo, “violenza di genere” e inoltre si è parlato con gli studenti delle norme in materia di stupefacenti e le conseguenze sia amministrative che penale in cui si incorre in caso di “uso personale “o “spaccio”.

Durante l’incontro sono state proiettate alcune slide sulle disposizioni legislative in vigore sull’argomento oltre ad alcuni video inerenti agli argomenti trattati.

Al termine dell’incontro si è parlato dei rischi che corrono gli adolescenti attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali e che comunque alcune condotte (come insulti, offese, minacce) rese anche attraverso i social possono sfociare in condotte penali e che dai 14 anni in poi i giovani sono imputabili anche se minorenni.

Entrambi gli incontri si sono svolti con l’attenzione e l’attiva partecipazione sia degli alunni che degli insegnanti.