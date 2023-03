Importante passo avanti per migliorare ulteriormente la sicurezza nei confronti dei cittadini: in questi giorni, infatti, durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, sono stati approvati 31 progetti presentati da altrettanti Comuni della provincia, ai fini dell’accesso ad un finanziamento ministeriale, espressamente riferito all’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Gli enti locali che hanno sottoscritto con il Prefetto i Patti per l’attuazione della Sicurezza urbana e hanno aderito al bando previsto dal D. L. 20 febbraio 2017 n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48 sono i seguenti: Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Balzola, Borgo San Martino, Camino, Casale Monferrato, Cassine, Castelspina, Cerrina Monferrato, Fabbrica Curone, Frascaro, Gavi, Mirabello Monferrato, Montechiaro d’Acqui, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Pecetto di Valenza, Pomaro, Pontecurone, Pontestura, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Silvano d’Orba, Stazzano, Terruggia, Tortona, Trisobbio, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati.

La Prefettura ha quindi curato la trasmissione delle suddette progettualità al Ministero dell’Interno, corredate da una relazione illustrativa.

Ciascun progetto, che dal punto di vista tecnico ha già ricevuto il parere di competenza da parte della 1^ Zona Telecomunicazioni di Torino, sarà valutato da un’apposita Commissione istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che provvederà, secondo i criteri fissati dalla normativa, all’approvazione di una graduatoria e alla conseguente erogazione delle risorse.

L’iniziativa ministeriale riflette l’importanza riconosciuta ai sistemi di videosorveglianza al fine di potenziare l’azione di prevenzione e repressione dei reati, di esercitare un controllo sulle principali arterie stradali della provincia, oltre a fornire un utile strumento di supporto alle attività delle Forze dell’Ordine, determinando un innalzamento del livello di sicurezza urbana.