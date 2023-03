Il Movimento Casualista nasce nel 2015 da un’idea sviluppata da Severino Mastarone e Pietro Ghibaudi poi subito condivisa dagli artisti co-fondatori Emilia Rebuglio e Gianfranco Oddone. Oggi il gruppo conta 49 aderenti prevalentemente della provincia di Alessandria, forti di una grande esperienza acquisita sul campo grazie alle innumerevoli mostre realizzate in questi anni sul territorio che hanno fatto comprendere quali siano i gusti del pubblico e quindi maturare una esperienza importante. L’obiettivo come Movimento e Gruppo artistico è cercare di dare un piccolo contributo in termini di idee al panorama contemporaneo, concentrando l’attenzione sulla fase iniziale di progettazione dell’opera, cioè il momento, l’idea originaria dalla quale scaturisce poi l’elaborato, il risultato finale. Oggi infatti le modalità tecnico-espressive a disposizione degli artisti sono veramente innumerevoli e questa libertà permette ai talenti di esprimersi in modi differenti ma non vi è forse sufficiente attenzione verso la parte preliminare di elaborazione del progetto. Perché si decide di riprodurre un soggetto piuttosto di un altro? Cosa porta a tale scelta? Ed è proprio questa fase iniziale che il Gruppo si propone di indagare e condizionare grazie all’approccio particolare che il percorso Casualista richiede, l’attivazione cioè di un processo introspettivo capace di guidare la progettazione dell’opera e quindi il risultato finale in relazione al “vissuto” specifico che ognuno si porta dentro, le esperienze personali, i sogni più segreti.

Per comprendere meglio questo percorso tutti gli amanti dell’arte potranno visitare la mostra “Tracce d’arte” che si terrà dal prossimo 4 marzo al 2 aprile presso la Sala Giovani del Teatro Civico di Tortona in via Ammiraglio Mirabello, aperta tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 16 alle 19. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo sabato 4 marzo alle ore 17.