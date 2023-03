Procedono a Cervo i lavori legati al ripristino delle vasche di accumulo delle Morene. Il cantiere, avviato lo scorso gennaio, è già arrivato all’area del “curvone” di via solitario delle Alpi ed è già stata realizzata buona parte del collegamento di via Morene. «Questa notizia ci fa presupporre che i lavori si possano concludere anche prima della data prevista del 15 giugno – sono le parole del sindaco di Cervo Lina Cha – si tratta di un intervento di grande importanza in un periodo in cui la siccità riguarda e preoccupa non solo la nostra zona, già terribilmente interessata dal problema della carenza idrica, ma tutta Italia. Le vasche delle Morene, che saranno ripristinate, hanno una capienza di circa 600 metri cubi di acqua e permetteranno di affrontare il periodo estivo con maggiore serenità».

Durante il periodo in cui si sono svolti i lavori i disagi per residenti e turisti sono stati attutiti dalla presenza di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico su via Solitario delle Alpi, una misura che ha permesso di non bloccare totalmente il traffico. «Il Direttore del cantiere, geometra Massimiliano Malaspina, ci ha rassicurati sulla possibilità di poter regolare il traffico sempre con un senso unico alternato, senza dover provvedere alla chiusura della strada per diverse ore al giorno – prosegue Cha – siamo felici di questa soluzione che permetterà di realizzare la condotta fino alla stazione di pompaggio di via San Nicola senza dover interrompere la viabilità».