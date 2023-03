Due significative occasioni di studio e di consocenza sono state offerte dall’Università degli studi di Pavia – dipartimento di fisica e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori:

La prima è stata una Masterclass sulla cura dei tumori con fasci di particelle elementari (adroterapia), giornata in cui i ragazzi hanno potuto apprendere i principi fondamentali su cui si basano queste nuove tecniche di fisica applicata alla medicina e simularne l’uso utilizzando il software che permette l’elaborazione del piano terapeutico per il paziente: l’opportunità ha riscontrato un grande interesse da parte dei ragazzi, in un campo per loro ancora inesplorato.

Una seconda Masterclass sull’esperimento Alice, in corso al Cern di Ginevra. Anche in questo caso, i ragazzi hanno studiato la minima teoria necessaria alla comprensione del progetto e poi l’hanno applicata ai valori forniti dalla banca dati del Cern per guidare il software specifico a riconoscere le tracce e i decadimenti delle particelle coinvolte nelle collisioni all’interno dell’acceleratore LHC. Si tratta quindi di ricreare le condizioni dei primi istanti della vita dell’universo per capire a fondo i meccanismi con cui funzionano anche oggi i fenomeni fondamentali e poi utilizzare le nuove acquisizioni per progredire nel miglioramento della vita dell’uomo e del pianeta: altra sfida affascinante per i giovani studenti.

In tutto 25 ragazzi del Liceo Peano, appartenenti alle classi 4A Sc, 4B Sc e 5C Sc hanno partecipato con grande interesse e soddisfazione a questi incontri: la speranza è che qualcuno si appassioni e scelga di dedicarsi all’avanzamento della conoscenza in questi campi, a favore di tutti.