I Crypto asset negli ultimi anni hanno attirato le attenzioni di milioni di persone, entrando anche nel cuore degli italiani. L’interesse nei confronti delle monete digitali non è mai scomparso, neanche durante gli ultimi quattordici mesi di grande sofferenza per l’intero mondo crypto, ma ora che sta dando importanti segnali di ripresa, il mercato criptovalutario si è riconquistato la ribalta, oltre che la fiducia di tanti piccoli e grandi investitori.

Ovviamente l’osservato speciale è il Bitcoin, la regina del mondo crypto. Nella prima parte del 2023 il trend è completamente differente da quello che ha contraddistinto l’anno precedente. Nel giro di meno di due mesi la quotazione della moneta digitale più importante è aumentata di quasi 10.000 dollari. Torna a farsi tutto molto interessante: ecco perché molte persone si stanno riavvicinando ai mercati finanziari. Vediamo come investire sul Bitcoin e cosa potrà accadere in futuro.

Come mettere in atto crypto investimenti

Esistono diversi modi per investire sulle monete digitali. Tralasciando il discorso relativo al mining, che ormai richiede tempistiche e potenze di calcolo (e quantità di energia) che non sono alla portata di tutti, le opzioni disponibili sono rappresentate dall’acquisto tramite le piattaforme degli exchange e la negoziazione di strumenti derivati che hanno come sottostanti le monete digitali tramite le piattaforme dei broker di trading online.

Per capire quale sia la migliore soluzione per acquistare Bitcoin senza commissioni può essere utile leggere l’approfondimento messo a disposizione da Criptovalute24.com, sito web specializzato nel mondo crypto che offre guide e approfondimenti dettagliati pensati per aiutare gli utenti ad avvicinarsi ai mercati criptovaltuari.

Quotazione del Bitcoin in salita

Il Bitcoin oggi sembra godere di ottima salute: siamo ancora molto lontani dai livelli record registrati nel novembre del 2021, ma siamo altrettanto lontani dai minimi toccati non più di tre mesi fa. La quotazione attuale si aggira intorno ai 25.000 dollari: il superamento di questa barriera, che comunque si sta dimostrando solida, potrebbe aprire gli spazi per un nuovo rally. Osservando il grafico, il trend rialzista sembra essere stabile: solo la rottura della resistenza a 22.600 dollari potrebbe essere interpretata come una vera inversione di tendenza.

Gli esperti quindi sono abbastanza d’accordo sul fatto che la più importante moneta digitale sia pronta per attraversare un altro momento felice. C’è chi si sbilancia di più ed afferma che la quotazione continuerà a salire fino ai 40.000 dollari prima che il prezzo possa subire una correzione importante. Ma ricordiamoci che stiamo parlando di una classe di asset altamente volatile, quindi le oscillazioni non mancheranno mai.

Cosa accadrà: le previsioni sull’andamento

In linea di massima si può quindi dire che c’è molto ottimismo sul futuro del Bitcoin: le tesi positive sembrano essere confermate anche da diversi indicatori fondamentali. Ovviamente anche tra gli analisti c’è chi pensa che non ci si debba fidare più di tanto di questa risalita: è difficile che il mercato si sia già messo alle spalle tutti i problemi che sono venuti a galla dopo il fallimento di FTX. Ma anche in questo caso bisogna ricordarsi che le criptovalute sono asset indipendenti da ogni struttura centralizzata, quindi l’andamento del suo prezzo potrebbe essere slegato da questi eventi.

E poi bisogna considerare altri due aspetti che potrebbero influire positivamente sulla quotazione del Bitcoin. Il primo è rappresentato dal fatto che si sta avvicinando il momento dell’halving. Il secondo invece è rappresentato dalla ritrovata fiducia dei paesi asiatici nei confronti dei crypto investimenti. Infine, non è detto che le regole che si intendono introdurre negli Stati Uniti ed in Europa siamo destinate per forza a danneggiare il settore: un po’ di pulizia potrebbe far bene al mercato.