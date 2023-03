Hanno preso il via questa mattina, lunedì 13 marzo i lavorai di asfaltatura di Via Virgilio Arzani una delle arterie stradali di ingresso a Tortona fra le più importati che accoglie il traffico proveniente dalla Val Curone e dalla Val Grue, dedicata all’eroe partigiani.

Il traffico in entrata è stato deviato in via Fratelli pepe, altra strada dedicata a due partigiani. i lavori dovrebbero durare qualche giorno.