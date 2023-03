La Città di Casale Monferrato ha aderito alla Rete Alessandrina per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie sottoscrivendo l’accordo di rinnovo della rete istituzionale territoriale per il welfare aziendale .

L’iniziativa si pone nel solco delle politiche regionali che favoriscono le reti istituzionali territoriali di welfare aziendale allo scopo di facilitare l’utilizzo dei servizi di assistenza da parte delle aziende del territorio integrando l’attività delle forze sociali, economiche e culturali, degli enti locali e delle associazioni che promuovono iniziative finalizzate al benessere delle famiglie.

Così afferma il Sindaco Federico Riboldi: “Il coinvolgimento diretto della Città di Casale Monferrato nella collaborazione con le parti sociali, le aziende e i dipendenti per la ricerca e la realizzazione di iniziative che accrescano il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie è un valore aggiunto per la qualità della vita dei nostri concittadini e per lo sviluppo dell’intero territorio”.

L’adesione della Città di Casale Monferrato all’accordo “manifesta una particolare attenzione alle politiche di welfare da parte dell’Amministrazione – sottolinea il Presidente del Consiglio Comunale Fiorenzo Pivetta – che si concretizzerà con iniziative informative e divulgative nel corso dell’anno.”

L’accordo è stato sottoscritto inoltre da: Confindustria Alessandria, Fondazione Viva, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria, Consigliera di Parità Provincia di Alessandria, Confcooperative, Camera di Commercio AL-AT, Consorzio CO.AL.A. e Comune di Alessandria.