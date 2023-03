L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi durante una seduta del Consiglio comunale. Riportiamo di seguito l’intervento del Sindaco Federico Chiodi al riguardo.

Per quanto riguarda il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023 – 2025 vi sono diverse nuove opere inserite: non troverete più ovviamente le opere già inserite nel piano triennale 2022 che sono già state avviate o lo saranno presto.

Mi preme sottolineare che sono state inserite alcuni interventi importanti, già presenti nelle linee di mandato ma sulle quali non era stato possibile lavorare in precedenza: mi riferisco ad esempio a 500.000 euro per la sistemazione della caserma della Polizia Locale o agli interventi su strade e marciapiedi nel quartiere San Bernardino, dove in questi giorni sono in corso i lavori di abbattimento a cui seguirà la ricostruzione della scuola in viale Kennedy; fra questi c’è anche l’annosa questione delal sistemazione dei “dossi” in corso Don Orione, con una soluzione che eliminerà i problemi relativi all’altezza dei passaggi pedonali ma continuando a garantire la sicurezza dei pedoni.

Anche il centro cittadino, cioè la zona di via Emilia, corso Montebello e vie limitrofe saranno interessati da interventi di riqualificazione, in particolare con nuovi punti luce finanziati nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio per 182.500 euro. Altri 130 mila finanziati tramite bando PNRR saranno impiegati sull’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica di tutta la città.”

IL PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI APPROVATO DAL COMUNE

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Priorità STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 2023 2024 2024 2025 Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano 2 62.500,00 62.500,00 Intervento di messa in sicurezza cavalcavia ex S.S. n. 35 dei Giovi 2 1.500.000,00 1.500.000,00 Efficientamento energetico e messa in sicurezza edificio scolastico di Viale Einaudi 2 950.000,00 950.000,00 Progetto strategico del distretto urbano del commercio “TORTONA È” 2 182.500,00 182.500,00 Messa in sicurezza strade e incroci quartiere San Bernardino (corso don Orione, viale f.lli Kennedy e vie diverse 2 350.000,00 350.000,00 Rigenerazione area e riqualificazione sede del Comando di Polizia Municipale 2 500.000,00 500.000,00 Interventi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile – intervento 2023 – PNRR M2C4.2.2 2 130.000,00 130.000,00 Ristrutturazione impianti sportivi 3 250.000,00 250.000,00 Costruzione nuova rotatoria: incrocio viale Piemonte con via Franceschino da Baxilio 2 200.000,00 200.000,00 Piano strade e marciapiedi 2024 2 250.000,00 250.000,00 Piano illuminazione pubblica 2024 2 150.000,00 150.000,00 Interventi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile – intervento 2024 – PNRR M2C4.2.2 2 130.000,00 130.000,00 Messa in sicurezza degli edifici comunali – intervento 2024 3 250.000,00 250.000,00 Cimitero urbano e frazionali: ristrutturazione e nuove edificazioni 3 500.000,00 500.000,00 Edilizia Scolastica Regione Piemonte – Adeguamento sismico Scuola Infanzia “Mary Poppins” 2 1.500.000,00 1.500.000,00 Adeguamento sismico Scuola secondaria di 1° grado “Luca Valenziano” 3 500.000,00 500.000,00 Costruzione nuova rotatoria: incrocio Corso Fausto e Serse Coppi con Strada Comunale Fornaci 3 200.000,00 200.000,00 Piano strade 2025 3 305.300,00 305.300,00 Piano marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche 2025 3 200.000,00 200.000,00 Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 2025 3 300.000,00 300.000,00 Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti 2025 3 400.000,00 400.000,00 Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici comunali 2025 3 500.000,00 500.000,00 Riqualificazione aree verdi 2025 3 200.000,00 200.000,00 TOTALE 3.675.000,00 1.230.000,00 4.605.300,00 9.510.300,00