Giovedì 23 Marzo si terrà la seduta di Laurea di Scienze Motorie nel palazzo municipale del Comune di Voghera. Nella Sala Giunta e nella Sala Consiglio di piazza Duomo, alla presenza, per la prima volta in assoluto, del Magnifico Rettore dell’Università di Pavia, il professor Francesco Svelto, ci sarà la discussione della Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche alle ore 14:00, mentre alle 16:00 è in programma la discussione della Laurea Triennale in Scienze Motorie.

Il programma prevede l’apertura alle 13:30 con i saluti istituzionali ad opera del Sindaco Paola Garlaschelli e del Magnifico Rettore dell’Università di Pavia, il professor Francesco Svelto. In seguito, i 23 studenti laureandi andranno a discutere le rispettive tesi dinanzi alla commissione.

“E’ un grande piacere ospitare nella nostra sede municipale la seduta di Laurea di Scienze Motorie, alla presenza del Magnifico Rettore, il professor Francesco Svelto, che ringrazio vivamente per la sua partecipazione – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. La cerimonia che condividiamo rappresenta per gli studenti la conclusione di un percorso, ma anche l’inizio di una nuova fase del loro viaggio di formazione professionale e umana. E’ motivo di orgoglio e soddisfazione avere nella nostra Città il Corso di Laurea Triennale in “Scienze Motorie” e il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche dello Sport”, grazie alla convenzione sottoscritta con l’Università degli Studi di Pavia”.

“La seduta di Laurea nella nostra sede municipale rappresenta un’apertura alla Città di Voghera e al territorio, nonché una delle tante iniziative organizzate in collaborazione con l’Università di Pavia nel corso dell’anno – le parole dell’Assessore all’Istruzione e allo Sport Simona Virgilio -. I nostri giovani che amano lo sport e le scienze motorie hanno la possibilità di formarsi nel proprio territorio e affrontare percorsi di interesse. Con i referenti locali della facoltà, la dottoressa Gabriella Cusella, Giuseppe Giovannetti e il professor Giuseppe D’Antona, persiste un rapporto di collaborazione consolidata”.

“L’evento del 23 Marzo segna una vera e propria ripresa dopo i due anni contraddistinti dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti difficoltà della ripartenza delle attività in presenza – afferma la Preside della facoltà di Scienze Motorie Gabriella Cusella -. I ragazzi hanno ripreso a socializzare, a riaggregarsi come squadra ed interfacciarsi nell’ambito di una facoltà, quella di Scienze Motorie, in cui lo sport e il movimento la fanno da padroni. La presenza del Magnifico Rettore, il professor Francesco Svelto, rafforza ancor di più l’ottimo legame in essere tra Comune di Voghera e Università di Pavia. I neolaureati possono perseguire molti obiettivi ambiziosi, quali lavorare con le persone disabili a scuola, essere operativi nell’ambito della prevenzione delle malattie, oltre ad affinare le competenze sportive ed arrivare così anche a seguire atleti professionisti. Per tutte queste ragioni ritengo che la nostra facoltà rappresenti un valore aggiunto. L’unione fa la forza, le Scienze Motorie fanno la squadra”.

“Da cittadino vogherese intendo esprimere la mia più grande soddisfazione per l’evento che si terrà Giovedì nella nostra Città – sottolinea il responsabile organizzativo Giuseppe Giovannetti -. Si tratta della prima volta nella quale il Magnifico Rettore, il professor Francesco Svelto, assisterà alla discussione delle tesi di Laurea, ed è davvero una bellissima notizia. Saranno coinvolti 23 laureandi in totale, 9 della magistrale e 14 della triennale. Auguro a tutti loro di intraprendere una gloriosa carriera nell’ambito sportivo”.