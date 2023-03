Richiamare e divulgare la conoscenza di Dante Alighieri, attraverso una serie di iniziative che vedranno il coinvolgimento di alcune scuole superiori di Voghera e attività commerciali del centro cittadino. Da Giovedì 23 a Sabato 25 Marzo è in programma “DanteDì”, un evento organizzato da Ascom Confcommercio e Associazione Artigiani Oltrepo’ Lombardo di Voghera, con il patrocinio del Comune di Voghera.

L’elenco, ricco e variegato, delle iniziative prevede l’esposizione di materiali e scritti relativi al poeta nelle vie del centro e nelle vetrine dei negozi, la mostra dedicata a Dante a cura del Civico Museo di Scienze Naturali “G.Orlandi”, l’animazione e didattica a cura degli studenti dell’Istituto Maserati e del Liceo Galilei, la presentazione del libro “Dante era buono o cattivo?”, e molto altro ancora.

Di seguito le parole dell’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Maria Cristina Malvicini: “Ringrazio le associazioni, gli studenti e i professori che hanno partecipato con entusiasmo al progetto. Come Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, rivolgo un ringraziamento particolare ai commercianti di Voghera per la preziosa collaborazione, per aver lavorato in perfetta sinergia con le scuole con lo scopo di tornare a vivere la nostra città. L’iniziativa si inserisce nel percorso iniziato con “Il Museo in Negozio” e proseguirà anche in futuro. Grazie a tutti i ragazzi che, sperimentando percorsi e linguaggi nuovi, riporteranno Dante in città”.

“Voghera renderà omaggio al Sommo Poeta attraverso una serie di iniziative che andranno a riproporre e rievocare l’atmosfera di un tempo – sottolinea il Vicesindaco ed Assessore all’Istruzione Simona Virgilio -. Gli studenti del Liceo Galilei e dell’Istituto Maserati, guidati dagli insegnanti, hanno ideato una serie di attrazioni di vario genere, quali il laboratorio di steganografia, un gioco che metterà alla prova i cittadini sulle reali conoscenze dei personaggi dell’epoca dantesca, la riproposizione della Divina Commedia in altre lingue. Il risultato finale rappresenta un programma di spessore, creato in sinergia con le realtà commerciali”.

“Da un progetto di Ascom Confcommercio Voghera e Associazione Artigiani dell’Oltrepo, poi sostenuto anche dai commercianti di Voghera da Scoprire, abbiamo compreso tutti l’importanza di dover entrare nel mondo giovanile (questa volta con un evento didattico) per tentare di riportare al centro dell’attenzione cittadina i ragazzi perché sono il nostro futuro, il domani ed il benessere della nostra bella città – spiega il Vicepresidente di Ascom Confcommercio Simona Panigazzi -. Molti video che promuovono il DanteDì, infatti, hanno musica ritmata e accattivante perché si rivolgono proprio ai ragazzi. Speriamo che possa essere il primo di tanti momenti di aggregazione giovanile per poter far rivivere la città. Ci sarà un percorso adatto a tutte le età, con la riproposizione della Divina Commedia che potrà essere letta sulle vetrine dei negozi. Un plauso va rivolto ai commercianti che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. Giovedì mattina i ragazzi del Liceo Galilei e dell’Istituto Maserati ci intratterranno con giochi, cultura e altre iniziative accattivanti: si tratta di un evento rivolto a tutti”.